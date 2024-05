Impresa del Trapani: vince 2-0 in trasferta al ritorno e conquista la Coppa Italia di Serie D

Sembrava un'impresa impossibile, invece il Trapani ce l'ha fatta: ha vinto 2-0 in trasferta e così ha ribaltato lo 0-1 subito all'andata, superando il Follonica Gavorrano e conquistando la Coppa Italia di Serie D. I granata hanno segnato un gol per tempo. La rete dello 0-1 è arrivata al 42' su rigore, concesso per un fallo su Sartore e trasformato Kragl. Samake, ben servito da Guerriero, ha raddoppiato al 20' della ripresa e ha regalato al Trapani la sua prima storica Coppa Italia.