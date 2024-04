Calcio giovanile: tripla festa Trapani, il Città vola negli Élite

Fine settimana a tinte granata per il calcio giovanile regionale dilettante. È festa doppia in casa del Trapani, ma esulta anche il Città di Trapani che riesce ad aggiudicarsi il primo posto finale del Girone E Under 15 Regionale, che si è protratto per due giornate in più perché composto da 13 e non da 12 squadre come gli altri raggruppamenti. Un primo posto che vale la promozione nella categoria Èlite.

La squadra di Angelo Giacalone ha saputo mantenere il punto di vantaggio fino all’ultimo sui mazaresi dell’Aurora e alla fine chiude la stagione con 15 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo sigillo è arrivato domenica battendo la Panormus: il gol di Vizzini (autore di una doppietta) ha dato il «la» alla vittoria per 7-0, con le altre reti messe a segno da Di Vita (doppietta), Cirinesi, Naso e Siro Brigiano. L’Aurora ha fatto il suo, andando a vincere 3-0 in casa dell’Accademia Trapani e si qualifica per i play-off, dove affronterà la vincente di Primavera Marsala-Accademia Trapani. Nei provinciali viene invece retrocessa la Panormus, mentre i due play-out sono Gonzaga-Fada e Ciccio Galeoto-Carini.