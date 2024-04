Il Trapani non si accontenta mai e spazza via il Portici, vince anche il Siracusa

Nessun problema per il Trapani, già promosso in Serie C e assolutore dominatore della serie D girone I. I siciliani hanno vinto anche oggi, con un rotondissimo 5-0 in trasferta rifilato al Portici, allo stadio San Ciro. Le reti della vittoria di Marigosu al 13’, Bollino al 48’, Montini al 59’, Samake al 75’ e Kragl all’84’. Una partita assolutamente dominata dal Trapani, che l'ha controllata dall'inizio alla fine, dilagando poi nel secondo tempo.

Il tecnico Torrisi, in fondo, l'aveva detto, che con la promozione ottenuta proprio domenica scorsa contro i rivali del Siracusa, la testa per i giocatori sarebbe stata più sgombra, più leggera, con la possibilità dunque di giocare meglio. Vittorie anche per il Siracusa e la Vibonese, Reggio Calabria a valanga sul Canicattì.

Il tabellino

Marcatori: pt 13' Marigosu’, st 3' Bollino, 14' Montini, 30' Samake, 39' Kragl

Portici: Caputo, Pelliccia, Carullo, Umile, Gargiulo, Franzese, Sellaf, Teyou (38' st Selvaggio’), Maione (38' st Orefice), Schiavi (23' st Di Prisco, Mauri. In panchina: Accardo, De Rogatis, Russo, Turchet, Colonna, Di Guida. All. Condemi