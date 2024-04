Trapani, sold out per la sfida contro il Siracusa: se i granata vincono sono promossi in serie C

A Trapani è sold out per la partita di domani (ore 20.30) contro il Siracusa. Un big match che per i granata di Torrisi significa in caso di vittoria, a cinque giornata dalla fine del campionato e con i dieci punti di distacco dall'avversaria, l'aritmetica promozione in Serie C. In città c'è grande entusiasmo e il Provinciale si prevede al completo in ordine di posto, quindi 7 mila tutti occupati. La trasferta vietata ai tifosi siracusani, ha consentito infatti di poter aprire al pubblico anche la curva ospiti.

E la curva granata si è organizzata per una delle sue speciali coreografie. Dal canto loro i giocatori siracusani arrivano a Trapani con il nuovo allenatore in panchina, Fernando Horacio Spinelli (ex Trapani calcio) subentrato al precedente Gaspare Cacciola esonerato pochi giorni fa.

Spinelli arriva a Trapani con un altro ex Trapani calcio, Carmine Giordano, oggi vice allenatore del Siracusa. Dopo la partita contro il Siracusa, l'Fc Trapani 1905, si prepara alla doppia finale di Coppa Italia Serie D, contro il Gavorrano.