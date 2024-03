Il Trapani va in bianco col San Luca, ma la Serie C è vicina

Il Trapani va in bianco sul campo di San Luca. Ai granata però va bene così. Grazie al punto conquistato e al contemporaneo pareggio del Siracusa con il Ragusa, gli uomini di Torrisi restano a +10 e vedono il traguardo della promozione in Serie C che potranno festeggiare dalla prossima partita vincendo lo scontro diretto con gli aretusei in programma al Provinciale il 7 aprile.

Il tabellino

San Luca (4-3-3): Iannì 6,5; Fiumara 6, Apostu 6 (39’ Romero sv), Calderone 6 (43’ st Gatto sv), Mazzone 6; Signorelli 6,5, Pelle 6, Diarra 6,5; Sofrà 6, Ficara 6,5, Murdaca 6. A disp.: Mittica, Branilovic, Bordon, Giampaolo, Pino, Krusnaukas, Caligiuri. All.: Mancini 6,5

Trapani (4-3-1-2): Ujkaj 6; Pino 6, Gelli 6,5, Sabatino 6, Guerriero 6; Ba 6, Acquadro 6, Sbrissa 6 (12’ st Convitto 6); Balla 5,5 (35’ st Sartore 6); Cocco 6, Samake 6 (34’ st Montini 6). A disp.: Antonini, Bolcano, Morleo, Pipitone, Crimi, Marigosu. All.: Torrisi 6

Arbitro: Teghille di Collegno 7

Gli altri risultati

Reggio Calabria-Akragas 5-1, Licata- Gioiese 4-0, Portici-Sant'Agata 1-1, Siracusa-Ragusa 0-0, Acireale-Vibonese 1-0, Igea Virtus-Real Casalnuovo 3-1, Sancataldese-Canicattì 0-0.