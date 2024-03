Poker del Trapani ad Acireale e promozione sempre più vicina, vince anche il Siracusa

Nessun problema per il Trapani nella 31esima giornata del girone I di serie D, dominato dai granata fin dall'inizio. Continua la marcia verso la promozione in C con una netta vittoria contro l'Acireale in trasferta per 4-0. La capolista è andata a segno al 35' con Crimi, al 52' Convitto, al 73' c'è stato l'autogol di Maltese e al 78' la rete del definitivo poker di Samake.

Negli altri incontri, altra vittoria casalinga importante per il San Luca, che a qualche settimana dal Siracusa batte anche il Sant’Agata. Cade la Vibonese, che perde in casa dell’Igea Virtus per 2-1. La Sancataldese batte facilmente l'Akragas, pari tra Locri e Real Casalnuovo. In vetta, tutto facile per il Siracusa: 2-0 alla Gioiese di Cozza. La Fenice Amaranto ne fa 3 al Castrovillari e consolida il quarto posto.

Risultati

Portici-Licata 1-0

La Fenice Amaranto-Castrovillari 3-0

San Luca-Sant’Agata 1-0

Siracusa-Gioiese 2-0

Acireale-Trapani 0-4

Igea Virtus-Vibonese 2-1

Locri-Real Casalnuovo 2-2

Sancataldese-Akragas 3-0