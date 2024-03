Il Trapani distrugge anche la Reggina, tutto facile anche per il Siracusa

Il Trapani supera per 3-1 al Provinciale anche l'ostacolo della Reggina (La Fenice Amaranto) e si invola sempre più verso la promozione. Una sfida di vertice, in cui la prima affrontava la quarta, ma il livello differente tra le due compagini è emerso soprattutto nella capacità di essere efficaci e concreti nel gioco offensivo, e i 29 punti di differenza non sono certo casuali.

La sfida, finita 3-1 per i siciliani, contribuisce ad irrobustire le consapevolezze della squadra di Torrisi e ad avvicinarla verso la promozione in Serie C. La sconfitta degli amaranto invece rende un pò meno salda la posizione play off della compagine dello Stretto.

I due colpi del ko sono arrivati nella fase iniziale della ripresa. Prima Cocco ha firmato il 2-0, realizzando un penalty assegnato per un tocco di mano di Porcino visto dall’arbitro. Poi Convitto ha depositato in rete una palla a porta sguarnita, sfruttando lo scontro tra Girasole e Velcea.