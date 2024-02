Colpo del Trapani in trasferta, battuta l'Imolese nella semifinale di coppa Italia

Vittoria in trasferta per 2-1 del Trapani contro i padroni di casa l'Imolese di D'Amore nell’andata della semifinale di Coppa Italia Serie D. A partire meglio è l’Imolese. Al 9′ il primo tentativo è di Daffe che mette in difficoltà la retroguardia siciliana, ma non riesce in un paio di occasioni a trovare il passaggio vincente per Capozzi o Raffini che si infrange sulla difesa del Trapani.

Al 16′ arriva la prima occasione della partita del Trapani con un tiro di Kragl, deviato prontamente dal portiere di casa. Ancora Trapani pericoloso due minuti dopo con con un tiro di Sbrissa ma deviato dal portiere Adorni in angolo. E’ il secondo tiro dalla bandierina per i trapanesi. Ci pensa Balla al 20' a sbloccare la partita con un destro potentissimo su cui nulla può Adorni. Una rete che lascia attoniti Adorni e compagni.

Sbrissa al 25′ sugli sviluppi del terzo angolo della partita ci prova ma la palla è alta. Ancora il Trapani in avanti con Samake che al 31' prova a sfondare. La sfera arriva a Kragl che manda alta. Pallone pericoloso per Adorni che para una palla che avrebbe potuto determinare lo 0-2 per gli ospiti granata. Al 35′ calcio di punizione dal limite per il Trapani. Balla si allontana e ci prova Kragl. La conclusione del tedesco viene però salvata da Adorni che non permette alla sfera di superare la linea di porta. Al 45′ si chiude il primo tempo con il Trapani in avanti per 1-0 grazie al gol di Balla.