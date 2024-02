Il Trapani non sbaglia: vince a Locri e allunga a +10 sul Siracusa

Trapani corsaro a Locri e vola a + 10 nel girone I, ipotecando di fatto il campionato e la promozione. I granata hanno approfittato del passo falso di ieri pomeriggio della vicecapolista Siracusa, battuta in trasferta di misura in casa del San Luca. Il Trapani ringrazia non lasciandosi sfuggire l'occasione per allungare ulteriormente in vetta alla classifica vincendo con un perentorio 0-3.

La squadra granata ha prima opzionato il successo nel primo tempo sbloccando la gara con Cocco e raddoppiando con Sartore e poi, nel corso della seconda frazione di gioco, ha arrotondato il tabellino con la terza rete di Montini, al suo primo gol col Trapani

Con questa vittoria la formazione trapanese si è portata a quota 58 lasciando il Siracusa fermo a 48 con ben dieci punti di distanza. Un margine ragguardevole ad undici giornate al termine del campionato.

Il tabellino

Marcatori: pt 6' Cocco, 29' Sartore; st 43' st Montini