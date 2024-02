Abusi edilizi a Pantelleria, Marco Tardelli imputato a Marsala

L’ex calciatore Marco Tardelli, 69 anni, campione del mondo con la Nazionale nel 1982 in Spagna, è imputato per abusivismo edilizio. L’accusa contesta all’autore del secondo dell’Italia nella finale con la Germania, la realizzazione di opere non autorizzate nella sua villa sull’isola di Pantelleria. La Procura di Marsala, competente per territorio, ha aperto il fascicolo nel 2022.

Il processo si tiene davanti al giudice monocratico Matteo Torre. Pm è Raimonda Albertini. A difendere Tardelli è l’avvocato Enrico Tignini, del Foro di Palermo, che dice: «Ci difenderemo dalle accuse ritenendo di poter chiarire dinanzi al giudice tutti i fatti contestati».