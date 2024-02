Inarrestabile Trapani, sette gol al Canicattì e fuga dal Siracusa

Inarrestabile la cavalcata del Trapani di Torrisi che torna al Provinciale affrontando il Canicattì e battendolo per 7 a 0, dopo il turno infrasettimanale vinto contro il Real Casalnuovo.

Già nei primi minuti di gioco Trapani si mostra pericoloso in area di rigore. Al 5' Cocco non riesce a prendere bene di testa una palla, mentre Convitto non riesce a sua volta a trovare la rete. Vantaggio del Trapani con un sinistro di Bollino. Dieci minuti dopo ancora granata pericolosi con un'azione personale di Convitto. Al 34' arriva il raddoppio granata: assist di Convitto per Marigosu, che, al volo, di sinistro manda direttamente in rete per il 2 a 0. Gli ospiti reagiscono al 36′ con Bonilla ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete.

Nella ripresa al 57′ ci pensa Cocco a calare il tris granata, con una semirovesciata. Passano solo 10' e al 67' Samake cala il poker granata sugli sviluppi di un calcio di punizione, con la cinquina che arriva solo cinque minuti dopo.