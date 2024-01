Il Trapani vince con il Real Casalnuovo: la rimonta nella ripresa, si chiude 1-2

Ventesima vittoria allo stadio Domenico Iorio di Casalnuovo, gara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie D. Il Trapani di Torrisi, nei minuti di recupero riesce a portarsi a casa la posta intera. Real Casalnuovo – Trapani si chiude 1 – 2. Le reti tutte nella ripresa al 55′ Piga, 74′ Convitto, 90+4 Bolcano. Primo tempo sottotono, ritmi tranquilli e poche emozioni in avvio di gara, tanto possesso palla da entrambe le parti e con i padroni di casa che riescono a tenere testa alla prima in classifica.

Tutto accade nella ripresa. Al 49′ Sarno, si rende pericoloso nell’aerea di rigore granata. Detto fatto al 54′ vantaggio del Real Casalnuovo. A segno Piga, con Ujkaj non perfetto sul proprio palo. Piga imbecca da sinistra e buca Ujkaj per il vantaggio dei campani. Il Trapani cerca subito la reazione, al 56′ ci prova Cocco con un colpo di testa pericoloso, ma nulla da fare. La sfera però finisce a lato. I padroni di casa al 70′ sprecano il possibile raddoppio con Pinna che spara alto la palla. Al 74′ arriva il pareggio del Trapani, che riapre la partita. Rete di Convitto di testa sul cross dalla destra di Bollino. Batti e ribatti si va al recupero. E qui in manniera insperata arriva il gol del vantaggio del Trapani, ci pensa Bolcano. Al 90+4 mette in rete la rete del vantaggio granata. Dopo il gol del Trapani fioccano le polemiche per un presunto fallo di Cocco. Cartellino rosso per l'allenatore Licursi e per Reginaldo (Casalnuovo) che prima di uscire si sfila infuriato la fascia di capitano dei padroni di casa.