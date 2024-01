Sotto di due reti il Trapani ribalta la Vibonese, il Siracusa crolla con l'Igea Virtus

Parte bene la Vibonese che al 13' va in vantaggio. Contropiede dei calabresi con Anzelmo che lancia Favetta: l'attaccante appena supera la linea dell’area di rigore, rientra e calcia sul primo palo, superando facimente Ujkaj per l'1-0. Il Trapani prova a reagire e al '22 ci prova Cocco, ma niente da fare. Al 31' ancora i padroni di casa pericolosi, ma Ujakj non sbaglia stavolta. Al '39 e al '40 ancora due azioni del Trapani, in entrambe le occasioni però fa buona guardia il portiere di casa. Al 44' arriva la rete della Vibonese e questo proprio mentre i granata stavano trovando la strada giusta per scardinare la difesa avversaria. Sabatino perde palla e la Vibonese riparte con Ciotti che colpisce di destro e infila la palla alla sinistra di Ujkaj per il momentaneo 2-0 che chiude i primi 45 minuti.

Sembrava la domenica che avrebbe dato uno scossone al campionato. Perché mentre il Trapani perdeva 2-0 a Vibo Valentia, il Siracusa stava vincendo 1-0 in trasferta con l'Igea Virtus. E con questi risultati le due rivali si sarebbero trovate appaiate in testa alla classifica del girone I della Serie D. Ma non è andata così. Al termine della 23ª giornata, non solo è sfumato l'aggancio in vetta, ma il divario tra le due contendenti è addirittura cresciuto. Il Trapani alla fine ha travolto 5-2 la Vibonese e il Siracusa è stato rimontato dall'Igea Virtus che ha vinto 2-1

Nella seconda parte di gara accade il miracolo. In campo c'è un altro Trapani. Al 61′ arriva il primo gol dei granata e a riaprire i giochi è Convitto. Un cross di Kragl viene fermato male dalla testa da Onraita, la palla arriva a Convitto, che non se la lascia sfuggire e depostia in rete. I calabresi continuano la loro partita con un buon piglio, ma al 72′ il direttore di gara assegna un rigore al Trapani. Bollino entrato in area viene atterrato in scivolata da Casalongue. Per l’arbitro non c’è dubbio e tra le proteste dei giocatori di casa assegna il rigore. Al 74′ arriva la rete di Cocco che spiazza Del Bello dagli undici metri per il 2-2. Trapani in avanti e all'83′ ecco che arriva la rete del sorpasso. Ancora Cocco di testa, infila la palla alle spalle del portiere di casa. All'84 espulsione nella Vibonese di un componente della panchina, mentre nel Trapani il rosso viene sventolato Torrisi e il giallo a Cocco, per essersi tolto la maglia e averla mostrata ai tifosi avversari. All'89′ ancora il Trapani in rete grazie ad un mancino di Kragl. Infine in pieno recupero sempre Cocco porta a 5 le reti dei granata.