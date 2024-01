Trapani e Siracusa non si fermano, battute Sancataldese e Castrovillari

Al Provinciale Trapani-Castrovillari si chiude 3 a 1 per i padroni di casa, gara valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie D girone I. Le reti di Marigosu, Boubakar e Bollino mettono in cassaforte i tre punti.

A sbloccare la partita ci pensa al 23′ Marigosu. Sul cross di Sartore dalla sinistra, interviene Samake, Marigosu, intercetta e mette in rete. A 31′ il Trapani vicino al raddoppio, ci prova l’attaccante trapanese Samake che sfiora il palo destro di Patitucci. Dopo un bati e ribatti tra le due squadre al 42′ arriva il raddoppio del Trapani. Recupera palla Bollino che lancia a rete Samake.

Si va nello spogliatoio. Neanche i tempo di iniziare che al 46′ ad andare in rete ci pensa Bollino, grazie ad un assist pennellato di Crimi e il suo sinistro perfetto dall’area di rigore, non fallisce. Al 68′ arriva un gol straordinario di Cosenza. Complice il vento, il centrocampista mette a segno un eurogol su calcio di punizione da 40 metri, sorprendendo Ujkaj. Accorcia le distanze il Castrovillari.