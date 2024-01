Serie D, il Trapani batte il Ragusa in trasferta. Il Siracusa supera il Canicattì e resta in scia

Allo stadio Aldo Campo sotto una pioggia battente e con un terreno di gioco insidioso nonostante il campo abbia drenato fino ad un certo punto la mole di acqua venuta giù, il Trapani del tecnico Torrisi batte il Ragusa per 3 a 0.

Per i granata decisive le reti di Cocco, Kragl e Sbrissa. In campo la prima in classifica contro l'ottava per questa prima giornata di andata del campionato di Serie D Girone I.

Tutto accade nel primo tempo. A sbloccare la partita al 25' ci pensa Cocco su calcio di punizione che non sbaglia e porta in vantaggio momentaneo i granata. Al 37' ancora una prodezza del tedesco Kragl per i granata. Sempre su calcio di punizione, questa volta è il mancino di Kragl a portare al raddoppio il Trapani. Al 47' tris del Trapani con Sbrissa. Siamo al 45’+2′ Sbrissa sfrutta l’errore difensivo in area e con il mancino insacca la rete, anche stavolta Freddi non può fare nulla.

Nel secondo tempo, la prima occasione è per il Trapani con Convitto che ci prova da posizione ravvicinata, Freddi però sventa la minaccia. Al 60’ e il Ragusa che ci tenta con un colpo di testa di Reinero che, termina di poco a lato. Al 68’ gli iblei sono ancora in avanti con una conclusione sempre di Reinero dalla lunga distanza, che termina alta. Al 73’ però a causa del forte acquazzone che si abbatte nuovamente su Ragusa costringe il signor Pizzi di Bergamo a sospendere la gara per un paio di minuti. Alla ripresa i ritmi calano e i granata preferiscono non rischiare. Dopo 5' di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità.

Il tabellino

Marcatori: pt Cocco 25’, Kragl 36’, Sbrissa 45’+2

Ragusa: Freddi, Manservigi (Ejjkai 5' st), Cardinale, Reinero, Garufi (Di Grazia 27' st), Cess (Tuccio 20' st), Vitelli, Romano (Gigante 40' st), Porcaro, Bamba (Guerriero A. 27' st), Mbaye. In panchina: Grasso, Oddo, Magrì, Maltese. All. Ignoffo

Trapani: Ujkaj, Pino, Cristini, Sabatino, Morleo, Acquadro, Bova (Pipitone 39' st), Sbrissa, Kragl (Sartore 24' st), Cocco (Balla 12' st), Convitto (Crimi 39' st). In panchina: Antonini, Liepins, Guerriero M., Samake, Bolcano. All. Torrisi

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo

Note: Ammoniti Reinero, Bova, Garufi, Mbaye, Cristini, calci d’angolo: 4-3, recuperi: 3’ pt; 5’ st

Risultati

Gioiese 1918 - Vibonese Calcio 0-3

Licata-Akragas 0-0

Portici-Real Casalnuovo 0-0

Ragusa Calcio-Trapanoi 0-3

Siracusa Calcio 1924 - Canicattì 3-2

Città di Sant'Agata - Castrovillari Calcio 2-0

Acireale - Nuova Igea Virtus 1-0

Classifica

1 Trapani 50

2 Siracusa 46

3 Vibonese 43

4 Città di Sant'Agata 32

5 Real Casalnuovo 30

6 LFA Reggio Calabria 29*

7 Licata 27

8 Acireale 25

9 Ragusa 1949 25

10 Akragas 22

11 Sancataldese 20*

12 Portici 19

13 Canicattì 18

14 Nuova Igea Virtus 18

15 Locri 15*

16 San Luca (-1p.) 11 *

17 Castrovillari 9

18 Gioiese 4

19 Lamezia Terme 0 (ritirata)

* Una partita in meno