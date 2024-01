Serie D, le strade di Mascari e del Trapani si separano

Se separano le strade del Trapani e dell’attaccante Mascari. In una nota la a società Fc Trapani 1905 ha comunicato di aver «raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Agostino Mascari», al quale ha augurato le «migliori fortune per il prosieguo della carriera».

L’attaccante è arrivato a Trapani nell’estate del 2022 e ha collezionato 48 presenze e 11 reti. «Sono stati due anni bellissimi dove mi sono sentito veramente a casa sia dentro che fuori dal campo», dice Mascari. «Saluto tutti i miei compagni e tutte le persone che lavorano e hanno lavorato per il Trapani e soprattutto la tifoseria che ci ha sempre sostenuti».

Agostino Mascari nella foto FC Trapani