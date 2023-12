Bus danneggiato e autista aggredito dopo la trasferta con la Reggina, Daspo per 4 tifosi del Trapani

Daspo per quattro tifosi del Trapani calcio disposti dal questore di Reggio Calabria, Bruno Megale. I supporter del Trapani sono stati denunciati dalla Digos lo scorso primo novembre, in seguito ai disordini avvenuti su viale Galileo Galilei, a Reggio, al termine dell’incontro di campionato di Serie D tra Reggina e Trapani.

In particolare, la polizia ha accertato «condotte di partecipazione attiva a episodi di violenza tali da porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica». Dopo la partita, vinta dai siciliani per 2 a 0, i destinatari dei Daspo, soggetti riconducibili alla frangia del tifo organizzato granata, hanno bloccato la marcia dei mezzi messi a disposizione gratuitamente dall’Atam per raggiungere la stazione ferroviaria.

Inoltre, uno degli autisti sarebbe stato aggredito riportando ferite al volto, poi giudicate guaribili in 14 giorni e sono stati anche danneggiati alcuni pannelli in vetro di uno dei pullman (nella foto) e i vetri di tre autovetture parcheggiate per strada. I quattro tifosi, uno dei quali già sottoposto a Daspo, sono stati identificati e denunciati.