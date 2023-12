Il Trapani passa a Sant'Agata ed è campione d'inverno

Il Trapani agguanta la quindicesima vittoria della stagione battendo in trasferta per 1-0 il Sant'Agata, conquistando il titolo di campione d'inverno. Contro i messinesi è partito titolare l'ormai ex Vibonese, Convitto. Il tecnico Torrisi lo ha fatto giocare nonostante la sola rifinitura.

Ad inizio di partita i granata fanno fatica a scardinare la porta dei padroni di casa su cui fa buona guardia Iovino. Il Sant'Agata già al 9' mette in difficoltà il portiere granata Ujkaj che riesce però a sventare. Poi al 40′ il neo acquisto Convitto in area prova a servire Bollino, ma viene anticipato da Nunzi, che salva il Sant’Agata dal possibile svantaggio. Lo stesso Convitto al 44′ viene ammonito per simulazione. Il neoattaccante granata chiedeva il calcio di rigore.

Nei cinque minuti di recupero concessi, a sbloccare la partita è però il Trapani, con una rete di Palermo che porta in vantaggio i granata. Siamo al 45’+1′ ed arriva la rete del Trapani. Lancio di Bollino, che serve la testa di Mascari e questo direttamente per Palermo che mette in rete. Questa volta Iovino non riesce ad intercettare.

Nella ripresa dopo una serie di cambi da entrambe le formazioni al 50′ c'è un tiro da trenta metri pericoloso di Aquino su cui Ujkaj non sbaglia. Al 67' ci prova invece Palermo per i granata, ma il tiro è debole. Al 69' Samake spreca una palla regalata da Sbrissa. Mentre al 72′ Marcellino ci prova con il suo destro, fermato da Ujkaj. Al 73′ il Trapani perde la possibilità di un raddoppio. Assist di Pino, ma Bollino manda alto. Trapani ci riprova fino alla fine quando arriva il triplice fischio. Quindicesima vittoria del Trapani che si ritrova campione d'inverno. Inarrestabile la corsa della capolista.