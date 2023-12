Il Trapani scatenato sul mercato, nuovi acquisti per stravincere la serie D

Alla vigilia di Città di Sant'Agata Trapani, il club granata ufficializza due arrivi. Due rinforzi che vanno ad aggiungersi alla già corazzata Trapani. Prima l’ingaggio di Francisco Dos Santos Sartore, esterno offensivo brasiliano classe 1995, che arriva da svincolato. Nella seconda parte della mattinata messo nero su bianco l’acquisto di Roberto Convitto, anche lui esterno d’attacco, arrivato a titolo definitivo dalla Vibonese.

Per quanto riguarda Sartore nella prima parte della stagione 2023/24 ha vestito la maglia del Renate in serie C, ed è sceso in campo 12 volte e segnando una volta. Vanta oltre 230 presenze in C. Nel corso della sua carriera, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Genoa, ha vestito le maglie di Lucchese, Matera, Alessandria, Bisceglie, Turris e Fiorenzuola. «Sono molto felice di essere qui – ha dichiarato il calciatore -. È una piazza importante, difficile da rifiutare. Ho affrontato il Trapani nel 2018 quando vestivo la maglia del Matera e ricordo una bella atmosfera in questo stadio. Le mie caratteristiche? Sono un esterno veloce, brevilineo che ricerco sempre il dribbling e la superiorità numerica, oltre il gol». Il giocatore si è già aggregato al gruppo e ha scelto il 95 come numero di maglia.

Il nome che ha sicuramente messo in fibrillazione i tifosi è quello di Roberto Convitto. Il giocatore, esterno d’attacco, arriva a titolo definitivo dalla Vibonese. Nato a Partinico classe 1996, Convitto, in questa prima parte di stagione con la società calabrese, ha messo a segno dieci reti in quindici presenze. La passata stagione ha vinto il campionato di Serie D con l’Arezzo. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pianese, Licata, Sanremese e Lucchese. Sul piatto della Vibonese per Convitto il presidente del club granata Antonino aveva messo 80 mila euro che dopo l’iniziale titubanza ha accettato.

«Le prime sensazioni all'arrivo a Trapani sono abbastanza positive. Sono contento di arrivare in una piazza così importante e sono pronto a dare il massimo per questa maglia», dice il neo calciatore granata. «Sono sincero. Non è stato facile lasciare la Vibonese perché comunque sono stato bene con tutti e stavo facendo bene però nella vita si fanno delle scelte e adesso sono contento di essere qui. Sono un esterno d'attacco, mi piace andare nell’uno contro uno. Inoltre – conclude - posso anche svariare su tutto il fronte offensivo». Convitto partirà con i suoi nuovi compagni alla volta di Sant’Agata e ha scelto il 16 come numero di maglia.

Intanto la squadra di Torrisi si appresta ad affrontare la trasferta che la vedrà contro la squadra del Sant'Agata in programma domani alle 14,30, ultimo match del girone di andata del campionato di serie D prima della sosta natalizia. (Nella foto Sartore)