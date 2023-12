Il Trapani ne fa otto alla Gioiese, il Siracusa batte l'Akragas e rimane in scia

Trapani a valanga sulla Gioiese, con un secco 8-0 in una partita che fin dall'inizio non ha avuto storia. I granata dopo oltre 42 anni affrontavano al Provinciale la Gioiese, reduce da 5 sconfitte consecutive (13 su 15 gare). Un gap tecnico davvero enorme, che non è certamente aiutato dal fatto che in campo si presenta con una squadra formata da 2004/05. Il Trapani ha fin qui realizzato 35 gol, mandando a segno ben 12 dei 25 atleti utilizzati, e subìto soltanto 5 reti. Numeri diametralmente opposti quelli della Gioiese, che ha il peggiore attacco del girone (appena 7 reti realizzate) e condivide attualmente l’ultimo posto col Castrovillari.

Parte subito bene il Trapani che al 4′ la sblocca con un gol di Sbrissa. L’attaccante trova la rete dopo pochi minuti con un tiro da lontano che finisce la propria corsa in fondo alla rete, dopo aver toccato la traversa. Al 12′ granata in vantaggio. Mascari firma il 2-0 in semirovesciata. Trapani continua a dominare i calabresi sembrano davvero in difficoltà.

Al 22′ il tris per il Trapani lo firma Palermo. Cross di Acquadro, Palermo colpisce in modo perfetto. Tre minuti appena e il Trapani cala il quarto gol. Siamo al 25′, calcio di punizione magistrale di Marigosu. C'è solo il Trapani campo. Il Trapani rallenta un po' per riprendere fiato e la Gioiese prova a respirare. Al 37′ arriva la quinta rete dei granta. Traversone di Palermo dalla destra, Marigosu infila alle spalle del portiere calabrese. E per Marigosu è doppietta.

Al 47′ della ripresa al Trapani viene annullato un gol. Sbrissa tira, Ruvolo ribatte con Pipitone che infila in rete, ma il guardalinee anza la bandierina. Appena sei muniti e al 52′ arriva il sesto gol del Trapani. È Francesco Bova che trova la rete al suo esordio con il Trapani. Al 62′ arriva il settimo gol Marigosu riceve il pallone nello spazio, mette al centro per Sbrissa che appoggia in rete. Non c'è più storia, è una partita a senso unico. Al 73′ arriva anche la rete l'ottava di Samake mentre già gli spettatori vanno via dallo stadio.

Una doppietta di Giuliano Alma al 25' e al 63', che regala invece i tre punti al Siracusa, formazione allenata da Cacciola, che rimane in scia. La superiorità della seconda forza del campionato è venuta fuori col passare dei minuti e nulla ha potuto fare l'Akragas. Siracusa sempre dietro il Trapani.

I risultati del girone I

Akragas-Siracusa 0-2

Casalnuovo-San Luca 1-1

Castrovillari-Licata 0-0

Locri-Acireale 2-2

Ragusa-Città di Sant'Agata 0-1

Sancataldese-La Fenice Amaranto 0-2

Trapani-Gioiese 8-0

Vibonese-Portici 1-1

Riposano: Nuova Igea Virtus e Canicattì

Classifica

Trapani** 44

Siracusa** 40

Vibonese** 37

Casalnuovo** 29

La Fenice Amaranto** 29

Licata** 26

Città di Sant'Agata** 26

Ragusa* 25

Akragas** 21

Acireale** 21

Sancataldese** 20

Canicattì** 18

Nuova Igea Virtus** 17

Portici* 15

Locri* 15

San Luca** 8 (-1)

Castrovillari** 5 (-1)

Gioiese** 4

Lamezia* - Ritirata