Marsala: è morto Giuseppe Milazzo, ex consigliere comunale e presidente della squadra di calcio

Marsala piange la morte dell'avvocato Giuseppe Milazzo, ex consigliere comunale ed ex presidente della squadra di calcio della città. Era malato da diversi anni e chi lo conosceva ne ricorda il temperamento e la voglia di non arrendersi mai, anche durante i suoi ultimi giorni. Era molto impegnato in politica e, in passato, si era più volte opposto alle decisioni delle amministrazioni comunali.

Il 4 ottobre del 2018 si era dimesso dalla carica di presidente del Marsala Calcio, rimettendo il proprio mandato all'assemblea dei soci. In tanti, nella società e tra i tifosi, avevano espresso ringraziamenti a Giuseppe Milazzo che aveva motivato la scelta con motivazioni di natura strettamente personale e privata. Da quel momento la partita da vincere era con la sua malattia che ha affrontato con la tenacia che lo aveva sempre contraddistinto.

Tra i primi ad esprimere cordoglio, il Marsala calcio che sul profilo Facebook ha pubblicato un post: “Il presidente Giovanni Sardone e tutta la società FC Marsala porgono ai familiari le più sentite condoglianze per la scomparsa dell’avv. Giuseppe Milazzo, già presidente del sodalizio azzurro nel 2017/2018. Con la sua presidenza il Marsala vinse il campionato di Eccellenza approdando in serie D”.

Diffusa la notizia della morte, in tanti tra amici, colleghi e conoscenti hanno voluto esprimere, attraverso i social, vicinanza alla famiglia, ricordando Milazzo come un uomo dal carattere forte e deciso. "Uno dei più grandi presidenti del Marsala. Indimenticabile la promozione in serie D", scrive un tifoso. E ancora: "Ha lottato fino all'ultimo nonostante la sua malattia, sempre presente". C'è anche chi ricorda il suo passato in politica: "In Aula si è sempre battuto in favore dei cittadini opponendosi in maniera forte alle amministrazioni che si sono succedute", ha scritto Raffaele.