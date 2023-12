Doppio Kragl e il Trapani conserva il primato in Serie D, il Siracusa rimane in scia

Allo stadio “Provinciale” vittoria per 2 a 0 del Trapani, prima in classifica, contro i campani del Portici, che lottano per non retrocedere con soli 11 punti a 6 distanze dalla zona salvezza. I granata rimangono capolista grazie ad una doppietta di Kragl che decide la partita.

Subito in avanti il Trapani a cercare di far valere il fattore campo e la differenza in classifica. Il primo tentativo è di Samake su suggerimento di Marigosu: il colpo di testa non è angolato. Al 13’, sugli sviluppi di un angolo di Gagliardi, Acquadro calcia ma non trova lo specchio difeso da De Luca. Gli azzurri si difendono e questo nonostante le azioni e il ritmo della formazione granata . Al 32’ Marigosu viene steso in area da Franzese, per l’arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kragl che angola bene e batte De Luca, bravo ad intuire ma non a respingere la conclusione. La ripresa si apre con una conclusione di Ba respinta dall’estremo difensore ospite. Granata ancora pericolosi con Marigosu dopo un corner, De Luca però risponde e per il Trapani il raddoppio è solo rimandato. All’84’ il Trapani chiude i giochi con una punizione di Kragl: doppietta per il fantasista e successo granata.

Il tabellino del Trapani

Trapani: Ujkaj, Pino, Cristini, Sabatino, Guerriero, Acquadro (Crimi 90’), Ba, Kragl (Sbrissa 85’), Marigosu (Bollino 74’), Gagliardi (Balla 46’), Samake (Mascari 57’). In panchina: Tartaro, Morleo, Pipitone, Sparandeo. All. Torrisi

Portici: De Luca, Pelliccia, Zanoni, Marcucci (Umile 72’), Franzese, Riccio P. (Carullo 63’), Sellaff, Schiavi (Caruso 85’), Maione, Squerzanti (Selvaggio 46’), Musto (Sow 80’). In panchina: Orefice, Riccio G.,, Di Guida, Turchet. All. Ciaramella

Arbitro: Alessandro Colelli di Ostia Lido; assistenti: Paolo Bianchi di Roma 1 e Beatrice Neroni di Ciampino

Reti: Kragl (rig.) 33’ e 84’

Note: Ammoniti Guerriero, Franzese, Ba, Sbrissa

Calci d’angolo: 14-2

Recuperi: 2’ pt; 4’ st

Gli altri risultati della sedicesima giornata

Sotto di un gol, il Siracusa rimonta e batte per 3 a 1 direttamente in casa allo stadio “Rende” il Castrovillari. Davanti non cambia niente: la Vibonese resta terza in classifica, ad una lunghezza dal Siracusa e a tre punti dalla capolista Trapani.

Canicattì-La Fenice Amaranto 0-1

Casalnuovo-Acireale 2-1

Castrovillari-Siracusa 1-3

Città di Sant'Agata-Gioiese 6-0

Locri-Nuova Igea Virtus 2-1

Ragusa-Licata 2-1

Trapani-Portici 2-0

Vibonese-San Luca 5-1

Riposano: Sancataldese e Akragas

La classifica

Trapani** 38

Siracusa** 36

Vibonese** 35

Casalnuovo* 28

Licata** 25

Città di Sant'Agata* 23

La Fenice Amaranto** 23

Ragusa* 22

Akragas** 20

Canicattì* 18

Sancataldese** 17

Nuova Igea Virtus* 17

Acireale** 17

Locri* 14

Portici* 11

San Luca** 6 (-1)

Castrovillari** 4 (-1)

Gioiese** 4

Lamezia* - Ritirata

* turni di riposo