Serie D, Trapani e Siracusa vanno in bianco: derby con poche emozioni

Pareggio a reti inviolate nel big match Siracusa – Trapani. I granata rimangono due punti avanti sugli aretusei e allungano a +3 invece sulla Vibonese che ha osservato il turno di riposo.

Forse ha prevalso la prudenza, per entrambe le formazioni in una partita molto tattica e fisicamente dispendiosa. Il pareggio però ride ai granata che possono continuare a mantenere il primo posto in classifica. Siracusa parte bene, sfiora il gol ma non riesce a capitalizzare.

Ottima l’occasionissima di Maggio nella ripresa. Al 12′ lo stadio è pronto a gridare al gol quando Maggio di testa ci prova a mettere in rete ma Ujkaj è attento e devia in angolo alla sua sinistra. Il Siracusa continua a premere, al 22′ ci prova Gozo, alta di poco. Per la squadra di Cacciola è il secondo 0-0 dopo Ragusa che lascia l'amaro in bocca.

Il Trapani crea una partita attenta retta sulla solidità della sua difesa. Anche i granata fanno la loro parte, prendono metri a centrocampo e si regalano un paio di folate offensive che chiamano Lamberti all’intervento solo in una occasione ma non riescono a sbloccare il risultato. Il Trapani resiste e ci prova ma senza troppe pretese. I due tecnici nel frattempo mettono in campo energie fresche nel tentativo di sbloccare il risultato ma dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda nello spogliatoio sul risultato di 0 a 0.

Il prepartita ha visto l'incontro ad Ortigia dei presidenti delle formazioni, Alessandro Ricci e Valerio Antonini che in mattinata, si sono parlati in un albergo della città, per condividere un aperitivo e per uno scambio di idee sul campionato, sulle due squadre e poi sono arrivati insieme allo stadio De Simone interamente colorato d’azzurro.

Risultati Serie D girone I, 15ª giornata

Licata-Sant’Agata 1-1

Portici-Ragusa 0-0

La Fenice Amaranto-Real Casalnuovo 1-2

Sancataldese-Locri 4-1

Siracusa-Trapani 0-0

Igea Virtus-Canicattì 1-2

San Luca Castrovillari 3-3

Classifica Serie D girone I

Trapani 35

Siracusa 33

Vibonese 32

Licata 25

Real Casalnuovo 25

La Fenice Amaranto 20

Sant’Agata 20

Akragas 19

Ragusa 19

Igea Virtus 17

Sancataldese 17

Acireale 16

Canicattì 15

Locri 11

Portici 11

San Luca 6 (-1)

Gioiese 4

Castrovillari 4 (-1)

Lamezia Terme 0