Daspo a due tifosi del Trapani per i disordini all'Esseneto, stadi vietati per 6 anni a una donna

Daspo sono stati firmati dal questore di Agrigento per due tifosi del Trapani 1905 Fc per «condotte antisportive e pericolose in occasione dell’incontro di calcio Akragas-Trapani tenutosi allo stadio Esseneto lo scorso primo ottobre». I provvedimenti hanno la durata di quattro anni per un 20enne e di sei anni per una 32enne che è stata anche sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante lo svolgimento delle partite della squadra.

Secondo quanto accertato dalla Divisione polizia anticrimine, il primo, durante la partita, ha prima acceso un fumogeno e poi ha lanciato un petardo verso il rettangolo di gioco rischiando di colpire gli steward e i poliziotti a bordo campo. La donna invece, che aveva già avuto un Daspo, con toni e atteggiamenti aggressivi ha incitato alla violenza e lanciato una bottiglietta sul campo.

I due sono stati individuati grazie alle attività investigative, anche con l’ausilio delle immagini del personale di polizia scientifica, e sono stati denunciati alla Procura per lancio di materiale pericoloso durante una manifestazione sportiva.