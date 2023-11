Il Trapani non si accontenta e si rinforza ancora: presi l'argentino Rizzo e Palermo

Il Trapani calcio al momento viaggia al primo posto in classifica con dieci vittorie consecutive e un pareggio. Ma intanto nelle retrovie il presidente lavora per rinfoltire la rosa. Due i colpi messi a segno in queste ore. Il presidente Valerio Antonini ha infatti firmato l’argentino Cesar Nicolas Rizzo e Marco Palermo, entrambi ex Lamezia Terme, ora in maglia granata.

Il centrocampista offensivo Cesar Nicolas Rizzo, è nato a Nechochea (Argentina) il 30/07/1993. Rizzo comincia la sua carriera con la maglia del Nueva Chicago, formazione di Buenos Aires, militante nella seconda serie del calcio argentino. L’11 agosto 2018, approda al Siracusa in serie C dove il 20 gennaio 2019 realizza la seconda marcatura nel derby Siracusa – Catania (match vinto per 2-1 dagli aretusei), e la prima rete in campionato con gli azzurri, nella scorsa stagione ha militato in serie C con il Giugliano (22 presenze, 5 reti). Lo scorso 22 settembre poi dopo una lunga trattativa era approdato al Lamezia Terme.

Anche il centrocampista Marco Palermo arriva dal Lamezia Terme. Di lui si era molto parlato ed accostato più volte al Trapani che il presidente Antonini stava costruendo questa estate, poi il calciatore a settembre aveva preferito il Lamezia Terme. Oggi la situazione è inevitabilmente cambiata e Palermo ha detto subito si al presidente granata. Marco Palermo è quindi un calciatore granata. Il centrocampista, classe 95, ha giocato con il Catania (serie C), è stato uno dei protagonisti la scorsa stagione con la maglia del Catania con cui ha vinto il girone I della serie D (28 presenze e 7 reti). In precedenza sette campionati consecutivi in serie C disputati da Palermo con le maglie di Latina, Pergolettese (due stagioni) Sicula Leonzio e tre stagioni consecutive con il Siracusa (170 le presenze complessive in serie C).

Ma il presidente del Trapani Valerio Antonini ha in serbo altri tre nomi sui quali sta lavorando. Tre giocatori che potrebbero assieme a Rizzo e Palermo, fare diventare questo Trapani, una corazzata indistruttibile. Insomma Valerio Antonini, vuole a tutti i costi stravincere questo campionato e fare il salto di Serie già in questa stagione senza indugi.