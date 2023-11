Trapani, Leo Raccosta sollevato dall'incarico di club manager

Arriva come un fulmine a ciel sereno l'allontanamento dal Trapani calcio di Leo Raccosta. Le voci che già circolavano ieri, oggi vengono confermate con uno scarno comunicato dove la società Fc Trapani 1905 ha fatto sapere che Raccosta è stato sollevato dall’incarico di club manager con effetto immediato.

Giusto Raccosta, uomo di calcio trapanese, ex Dattilo, era stato scelto dal patron Antonini al suo arrivo a Trapani, come referente in città. Non si conoscono i motivi di tale decisione, di sicuro però una decisione del genere, non si prende a cuor leggero e con una squadra che viaggia tranquilla al primo posto in classifica.