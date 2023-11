Serie D, il derby Trapani-Acireale finisce pari: per i granata stop dopo 10 vittorie di fila

Derby siciliano allo stadio Provinciale in campo Trapani e Acireale, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie D girone I. Dopo dieci vittorie di fila per i granata arriva il primo pareggio. Trapani-Acireale si chiude 1-1, con gli ospiti che già al '2 minuto di gioco vanno in vantaggio. Le reti tutte nel primo tempo: al 2' Montaperto (Acireale) e al 45' Gagliardi (Trapani).

Sono passati appena 14 secondi dal fischio di inizio del direttore di gara, quando questo si accorge di un colpo di mano di Cristini, viene subito concesso un calcio di rigore agli ospiti. Al '2 dal dischetto si incarica del tiro Montaperto che beffa facilmente l''estremo difensore granata Ujkaj. Trapani-Acireale 0-1.

Duro colpo per i ragazzi di Torrisi che ad ogni costo vogliono continuare la serie positiva che li vede al momento al primo posto in classifica, mentre l'Acireale arriva da due sconfitte consecutive contro Sant’Agata e Ragusa, e l'esonero dell'allenatore.

Al 45' ecco che arriva il sospirato pari del Trapani. Perfetto il gol di Gagliardi su assist di Kragl, che porta in parità il risultato con un colpo di testa a spiazzare Zizzania. Gagliardi che si fa perdonare il gol divorato a porta vuolta al 36'. Kragl aveva recuperato la sfera in area di rigore, servendo poi Cocco. L’attaccante sardo aveva servito un assist a Gagliardi che aveva mandato alto sopra la porta.

Nella ripresa entrambe le squadre continuano ad assaltare la porta avversaria nel tentativo, vano di spuntarla e vincerla questa partita, ma alla fine, dopo 6' minuti di recupero il risultato non cambia. Trapani- Acireale 1-1 – ed ora testa a San Luca.

Tabellino

Trapani: Ujkaj, Pino, Cristini, Sabatino, Morleo (Guerriero 81’), Crimi (Marigosu 70’), Ba, Kragl, Gagliardi (Mascari 60’), Balla (Bollino 72’), Cocco. In panchina: Tartaro, Sbrissa, Pipitone, Bolcano, Sparandeo. All. Torrisi.

Acireale: Zizzania, Di Mauro (Nilo 50’), Maltese, Sirimarco, Montaperto (Romano 72’), De Mutiis, Germinio, Cicirello (Cusumano 74’), Corigliano (Lucchese 54’), La Vigna, Vaccaro (Galletta 65’). In panchina: Peschieri, Vanzan, Sticenko, Rabini. All. Russo

Arbitro: Luigi Terribile di Bassano del Grappa; assistenti: Mattia associato di Castelfranco Veneto e Davide Carraretto di Treviso

Reti: Montaperto (rig.) 2’, Gagliardi 45’

Note: Ammoniti Corigliano, Di Mauro, Zizzania, mister Torrisi, Germinio, Galletta. Calci d’angolo: 7-0. Recuperi: 1’ pt; 6’ st

Gli altri risultati

Per il Trapani un primo posto saldo nonostante gli eccezionali percorsi di Siracusa e Vibonese entrambe vincenti. Il Siracusa cala un poker sul campo della Gioiese, la partita finisce Gioiese 0 Siracusa 4. Le reti di: al 30' pt Favetta C. (Siracusa) , al 43' pt Forchignone M. (Siracusa) , al 27' st Alma G. (Siracusa). La Vibonese chiude i conti con Igea Virtus per 3 a 0. Reti: al 45'+2 pt Ciotti P. (Vibonese), al 36' st Gaeta D. (Vibonese), al 40' st Tandara M. (Vibonese) .