Morto Enzo De Francisci, la bandiera del Trapani: era palermitano, giocò in maglia granata per dieci anni

Il Trapani perde la sua bandiera: è morto a 72 anni nella notte stroncato da un infarto Enzo De Francisci, simbolo dei granata dal 1970. Palermitano di origine, oltre che calciatore del Trapani per un decennio, è stato anche allenatore delle giovanili e vice della prima squadra sul finire degli anni Ottanta. Fino a ieri (28 ottobre) Enzo De Francisci è stato visto prima alla partita dell'Asd Accademia al Sorrentino e poi ieri sera al Provinciale a seguire Trapani-Nuova Virtus Igea. Era nato il 6 luglio del 1951 a Palermo. Secondo calciatore granata di sempre per numero di presenze: 344 (fra il 1970 ed il 1980 ). Dietro solo a Luca Pagliarulo.

Nel Trapani De Francisci era arrivato nell’estate del 1970 e poi non ha più lasciato la città. Enzo De Francisci rappresenta uno dei simboli del Trapani calcio tanto che ha deciso di rimanere a vivere a Trapani. Tra promozioni e retrocessioni, De Francisci ha incarnato lo spirito del Trapani di quel Trapani di una volta quello dove contare il gioco. De Francisci ha appeso gli scarpini al chiodo nell’80, passando prima al Marsala e poi al Ligny, poi diventato Pro Trapani. Per Enzo De Francisci però il Trapani rimaneva sempre il suo Trapani, dopo la fusione, entrò nello staff come allenatore delle giovanili per arrivare ad essere il “secondo” di Franco Rondanini sul finire degli anni Ottanta.

La sua carriera

Il suo esordio nel torneo di serie D 1970-71 a 19 anni, Enzo De Francisci si dimostra subito chi è mettendo assieme 30 presenze, lo stesso numero della stagione successiva, la 1971-72 quando il Trapani vince la serie D ritornando in C. Nancora in granata nel 1972-73 con 37 presenze (6 in Coppa Italia, 31 in campionato), nel 1973-74 con 33 partite (4 in Coppa Italia e 29 in campionato, con la gioia del primo gol messo il 2 giugno in Trapani-Barletta 1-1); nel 1974-75 con 41 presenze (4 in Coppa Italia, 37 in campionato); nel 1975-76 con 38 gare (4 in Coppa Italia e 34 in campionato), nel 1976-77 / 43 partite (9 in Coppa Italia e 34 in campionato); nel 1977-78, la stagione del declassamento nella nuova serie C2, 31 gare (5 in Coppa Italia, 26 in campionato) quando raggiunse le 200 presenze; 1978-79, con la retrocessione in D giocò 31 gare (3 in Coppa Italia e 28 in campionato); poi 1979-80, la sua ultima stagione con il Trapani da calciatore, 30 gare in campionato.

Numerose le testimonianze di chi lo ha conosciuto e ne ha seguito l'attività come Francesco Rinaudo, giornalista di sport, che scrive: “Sono di quelle notizie talmente inaspettate, che ti lasciano interdetto.... Dispiacere grande Enzo, numero 2 del Trapani, terzino destro e capitano, una bandiera”. Tanti poi i commenti di tifosi granata sui social dedicati al calcio in particolare.

La società FC Trapani 1905 esprime tutto il prorio dolore per l’improvvisa scomparsa di Enzo De Francisci, bandiera storica dei nostri colori. De Francisci è il secondo calciatore di sempre per numero di presenze – 344 collezionate tra il 1970 e il 1980 – e capitano per diverse stagioni in Serie C. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del presidente Valerio Antonini e di tutta l’FC Trapani.



Nella foto De Francisci durante la premiazione per le sue 200 presenze in granata