Ottava meraviglia del Trapani, i granata volano in testa alla Serie D

Tre punti che valgono la vetta in classifica quelli racimolati dal Trapani di Torrisi che allo stadio “Mazzola” di San Cataldo, batte i padroni di casa, e approfittando del turno di riposo del Siracusa agguantano il primo posto in classifica e si portano a 24 punti staccando gli aretusei di due punti.

La rete nei primi di minuti della ripresa. La vittoria del Trapani contro la Sancataldese arriva dopo la vittoria nella gara infrasettimanale in Coppa Italia al provinciale.

Al 48' Mascari appena entrato a sostituire Cocco, rimasto nello spogliatoio, intercetta il primo pallone utile, su assist di Kragl, e senza pensarci insacca la rete. Maravigna nulla può fare se non restare a guardare l'esultanza di Mascari sotto la curva dei tifosi. Allo stadio “Mazzola” Sancataldese -Trapani, gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie D girone I si chiude 0-1 per i granata. I granata rimangono così imbattuti da otto settimane.

I padroni di casa perdono e recriminano due rigori non concessi. La Sancataldese di Sclafani ha infatto reclamato per la mancata concessione del rigore in due distinti episodi nel corso dei quali prima c’è stato un fallo di mano e poi un atterramento in area trapanese apparsi ai più, ma non alla terna arbitrale, abbastanza netti.

Gli altri risultati: Acireale-Gioiese 1-0; Vibonese-Canicattì 1-3; Igea Virtus Ragusa 2-0; Lamezia Terme-Licata 2-0; Locri-Castrovillari 2-2; Real Casalnuovo-Akragas 3-2; Reggio Calabria-S.Agata 1-2; San Luca-Portici 1-2.

La classifica: Trapani 24 punti, Siracusa 22, Vibonese 21, Igea Virtus 16, Licata e S. Agata 15, Canicattì 14, Acireale 13, Lamezia Terme, Akragas e Real Casalnuovo 12, Reggio Calabria e Sancataldese 11, Ragusa 10, Portici 9, Locri 5, San Luca 4, Gioiese 3, Castrovillari 1.

Il tabellino

Marcatore: st 3’ Mascari

Sancataldese: Maravigna, Scuderi (Schena 19’ st), Parisi, Lo Nigro, Fiumara, Calabrese, Correnti, Siino (Galfano 15’ st), Mazza (Azzimati 44’ st), Zerbo, Francofonte (Carnicelli 30’ st). A disposizione: La Cagnina, Ozawje, Mazzamuto, Sclafani, Papotto. All.: Sclafani

Trapani: Ujkaj, Pino, Cristini, Sabatino, Morleo, Ba (Pipitone 43’ st), Acquadro, Kragl (Crimi 43’ st), Marigosu (Sbrissa 24’ st), Balla (Gagliardi 81’), Cocco (Mascari 1’ st). A dosp.: Tartaro, Guerriero, Oddo, Sparandeo. All. Torrisi

Arbitro: Eremitaggio di Ancona