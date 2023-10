Il Trapani a caccia dell’ottava sul campo della Sancataldese: l'entusiasmo è alle stelle

Trapani a caccia dell’ottava meraviglia in campionato. Dopo il passaggio del turno in coppa nell’incontro infrasettimanale c’è ancora la Sancataldese sul cammino del Trapani a caccia dell’ottavo successo consecutivo. La sfida è in programma alle 15 di oggi (domenica 22 ottobre) al Valentino Mazzola di San Cataldo dove i granata sono chiamati a sfatare il tabù delle due sconfitte consecutive rimediate nella tana della squadra rossoverde nelle ultime due stagioni.

Un successo che per il contemporaneo turno di riposo del Siracusa significherebbe agguantare la vetta per la squadra del tecnico Torrisi che per la sfida di oggi avrà nuovamente a disposizione il bomber Andrea Cocco, capocannoniere del girone, che ha smaltito l’infortunio rimediato a Ravanusa contro il Canicattì ma dovrà fare a meno ancora di Bollino e di Samake uscito anzitempo dalla sfida di coppa.

I precedenti negativi non scoraggiano però il tecnico Torrisi, ben consapevole della forza della sua squadra: «I risultati passati lasciano il tempo che trovano, siamo in una situazione nuova rispetto alle sfide delle stagioni passate – sottolinea il tecnico – adesso bisogna pensare al presente, affrontiamo una squadra che avrà il giusto atteggiamento in campo come dimostrato in Coppa, una squadra che ha tanta corsa, che aggredisce bene davanti, che ha sempre voglia di rubare la palla, che quando ha la possibilità gioca anche un bel calcio. In più dobbiamo aggiungere il fattore campo che non è certamente da sottovalutare e che rispetto al passaggio del turno in Coppa stavolta ci sono tre punti in palio per cui sappiamo che sarà una partita tosta e difficile a prescindere dalle statistiche che dobbiamo mettere da parte”. Sei partite in 22 giorni, un vero tour de force da cui i granata finora sono sempre usciti vittoriosi: “Il Trapani deve continuare a coltivare quella mentalità vincente su cui si è cercato di lavorare fin dal mese di luglio – commenta Torrisi – naturalmente stare sempre sul pezzo non è semplice ma questa è una squadra che ha sempre tanta voglia ed ha nel suo Dna la voglia di migliorarsi sempre con questa mentalità di affrontare qualsiasi avversario con la voglia di fare bene e di vincere le partite».

Questa infine la probabile formazione del Trapani (4-3-2-1): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Morleo; Sbrissa, Acquadro, Ba; Gagliardi, Kragl; Cocco.