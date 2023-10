Serie D, Trapani Settebellezze: travolto il Locri

Vittoria larga e meritata del Trapani che davanti a 5.030 tifosi (record stagionale) batte il Locri 4-0. I granata centrano così la settima vittoria di fila e restano al secondo posto in Serie D, staccati di un punto dalla capolista Siracusa che però ha giocato una partita in più. Una partita senza storia, che poteva essere anche più larga nel punteggio visto che il Trapani ha centrato tre volte i legni del Locri. Grande protagonista del match del Provinciale Kragl che ha sbloccato la partita al 27' su rigore e prima del riposo ha raddoppiato. Nella ripresa sono andati a segno anche Balla e nel recupero Mascari che era entrato per giocare l'ultimo scampolo di partita.

Nelle altre partite il Licata ha vinto il derby con l'Acireale per 1-0, il Canicattì è passato di misura (0-1) a Castrovillari. La capolista Siracusa ha giocato a tennis con il San Luca (6-1 il risultato) e l'Igea Virtus ha vinto a Sant'Agata per 2-1 aggiudicandosi l'altro derby dell'ottava giornata. Nell'anticipo Ragusa e Sancataldese erano andate in bianco (0-0). L'Akragas, invece, riposava.

Il tabellino

Marcatori: pt 27' (rig) e 44' Kragl; st 31' Balla, 49' Mascari

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj 6; Pino 6.5 (44' st Pipitone sv), Cristini 6.5, Sabatino 6.5, Morleo 6.5; Acquadro 6.5 (44' st Cangemi sv), Ba 6.5; Kragl 7.5 (39' st Gagliardi sv), Marigosu 6.5 (33' st Crimi 6), Balla 7 (35' st Mascari 7); Samake 6.5. A disp.: Tartaro, Guerriero, Redondi, Sparandeo. All.: Torrisi 7

Locri (4-3-3): Spagnulo 6; Pasqualino 5 (35' st Cuzzilla sv), V. Aquino 5, D. Aquino 5, Pipicella 5 (8' st Ouattara 5.5); Morrone 5 (20' st Coluccio 5.5), Diakhate 5, Bova 5; Pappalardo 5 (4' st Di Venosa 5.5), Buzzi 5, Catalano 5.5 (35' st Bruzzese sv). A disp.: Lanziani, Greco, De Leonardis, Moreira. All.: Panarello 5

Arbitro: Maccorin di Pordenone 6

Note: ammoniti: Diakhate, Pasqualino, Buzzi, Balla. Recupero: 2', 4'

Nella foto il rigore trasformato da Kragl (foto FC Trapani)