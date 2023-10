Il Trapani vince anche a Canicattì, per i granata sei vittorie su sei in campionato

Ancora una vittoria per il Trapani, che con un secco 3-1 batte in trasferta il Canicattì nell'incontro valevole per il campionato di serie D. Sono i granata che al 27′ si portano in vantaggio: a sbloccare ci pensa il solito Cocco (già capocannoniere del girone I ) che mette a segno un calcio di punizione da manuale e la sfera arriva direttamente in rete sotto lo sguardo attonito di Scuffia.

Nella ripresa c'è il pareggio del Canicattì. Al 58′ colpo di testa di Meneses che viola per la prima volta in stagione la porta granata, nulla può fare Ujkaj. Al 65′ pasticcio di Scuffia che esce per recuperare palla ma a vuoto, Samake recupera la sfera e riporta il Trapani in vantaggio. All' 89′ tris granata e doppietta di Samake, che mette senza problemi la palla in rete lasciando la difesa di casa indietro e senza speranza.

Era una gara importante questa per il Canicattì che arrivava carico dalla vittoria per 2-0 sul campo di Ragusa e con un solo punto a dividerlo dalla zona play off, principale obiettivo stagionale. Il Trapani di Torrisi nell'Agrigentino però aveva altri progetti, uno di questi è la promozione diretta in Lega Pro. Bottino pieno per i granata ad oggi: 6 su 6 vittorie in campionato, sei partite di fila vinte in scioltezza.

Trapani rimane sempre a -1 dal Siracusa, vincitore per 4-1 a Lamezia. L'attuale classifica vede: Siracusa 19 punti, Trapani 18, Vibonese 15, Licata, Sant'Agata, Akragas 12, Canicattì 11, Acireale, Ragusa, Real Casalnuovo 9, La Fenice Amaranto 7, San Luca 5, Locri 4.