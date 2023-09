Il Trapani sfida la capolista Vibonese, sul neutro di Avola il derby-Ragusa-Akragas

Due derby e il piatto forte Trapani-Vibonese nel menù della quarta giornata del campionato di Serie D girone I, in programma oggi, domenica 24 settembre. Fari puntati sul Provinciale di Trapani, dove i granata sono pronti a sgambettare la capolista Vibonese. Di questo scontro al vertice possono approfittarne le inseguitrici: il Licata che affronta il Locri e il Siracusa che ospita l’Igea Virtus. Ragusa-Akragas è l’altro derby ricco i fascino. Gioiese-Canicattì e Sant’Agata-Casalnuovo, Portici-Sancataldese, Lamezia Terme-Acireale gli altri match in programma.

Trapani

Partita di cartello al Provinciale tra i granata e la capolista Vibonese che arriva alla sfida con a punteggio pieno con 9 punti. Trapanesi anche loro a punteggio pieno ma quota 6 vista la partita in meno disputata, che quindi, in caso di successo, avranno la possibilità di agganciare in classifica i calabresi nel primo test contro una squadra di prima fascia per i trapanesi che finora hanno dominato i due incontri finora disputati contro Ragusa (4-0) e Castrovillari (5-0 in trasferta).

Per il tecnico Alfio Torrisi tutti disponibili ad eccezione di Bolcano, Mascari, Oddo e Panarello squalificato, prima convocazione per Racine Ba, l’ultimo arrivato: «La Vibonese ha ambizioni di vincere e di fare un campionato al vertice – ha commentato il tecnico Torrisi – con giocatori di valori che hanno già vinto questo campionato. Una squadra che rispecchia le prospettive di costruzione con una organizzazione tattica importante e con idee chiare per cui ritengo che sarà una partita complicata». Di fronte due squadre che finora hanno dominato gli avversari: «Per farla nostra dobbiamo fare una prestazione sontuosa in quanto loro riescono a dominare le partite cercando sempre di giocare, sono una squadra organizzata e forte, ma noi dobbiamo continuare a lavorare sulle nostre idee». Questa la probabile formazione del Trapani: (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Redondi, Sabatino, Morleo; Acquadro, Cangemi; Bollino, Kragl, Gagliardi; Cocco (nella foto).

Licata

Terza gara in una settimana per il Licata che, sul neutro di Ravanusa (si gioca alle 16, in tutti gli altri campi alle 15) ospita il Locri. Pippo Romano dovrà fare a meno dello squalificato Benny Calaiò, espulso contro il Canicattì e fermato per un turno dal giudice sportivo. Il tecnico potrebbe optare per l’inserimento del giovane Garau in difesa insieme a Orlando e Cappello e a centrocampo potrebbe proporre fin dal primo minuto la coppia Murgia-Francia. «Sappiamo che si tratta di una gara impegnativa - commenta il ds Giovanni Martello - ma siamo pronti a scendere in campo come sappiamo per cercare di conquistare i tre punti in palio». Il Licata in classifica ha 7 punti, due in meno della capolista Vibonese. Questa la probabile formazione del Licata: Valenti, Garau, Giannone, Lanza, Murgia, Cappello, Pedalino,Francia,Minacori, Rotulo, Orlando.

Akragas

Biancazzurri impegnati sul campo neutro di Avola dove incontreranno il Ragusa. Le due squadre si sono già sfidate in Coppa Italia e allora, la squadra di Marco Coppa, ebbe la meglio sugli avversari seppure con grande difficoltà. In classifica l’Akragas è a quota 6 punti, 3 in più degli iblei. Sarà una partita in cui bisognerà anche dosare le forze dopo l’impegnativo turno infrasettimanale. Il tecnico è ancora alle prese con diversi infortuni. porterà i nuovi acquisti Rea, Sinatra e Puglisi ma, per stessa ammissione del tecnico, le loro condizioni non sono ancora ottimali e non potranno essere schierati per tutta la partita. «Troveremo un avversario importante - ha spiegato Coppa -, in Coppa Italia siamo stati concreti nel fare gol alla prima occasione ma ricordiamo anche che il Ragusa è uscito fuori con un bel gioco, tanta corsa e giocatori di qualità, speriamo di scendere in campo con l’approccio giusto». Con buona probabilità, la squadra che scenderà in campo sarà composta da Sorrentino tra i pali, Rechichi, Rossi, Cipolla e Baio in difesa, Sanseverino, Scozzari e Di Mauro a centrocampo, Llama dietro le due punte Litteri e Trombino.

Canicattì

Altra difficile trasferta in Calabria. Dopo la fatica del derby col Licata, nel turno infrasettimanale, che si è conclusa con il punteggio di parità (1-1), i biancorossi (5 punti in classifica), allenati da Orazio Pidatella, saranno impegnati a Gioia Tauro, contro la Gioiese che dopo tre giornate si ritrova ancora con la casella dei punti vuota. Questo fatto però non viene sottovalutato dallo staff tecnico e soprattutto dall’allenatore Pidatella che ha lavorato, negli ultimi tre giorni sull’aspetto dell’approccio alla gara contro una squadra che in casa vorrà almeno tentare di vincere. «Sappiamo di affrontare una squadra organizzata e soprattutto vogliosa di fare punti – ha dichiarato il difensore Filippo Raimondi – . Ma allo stesso tempo anche noi vogliamo fare punti». Questa la probabile formazione: Scuffia, Tedesco, Raimondi, Amenta, Gambicchia, Sidibe, Salvia, Tavella, Bonilla, Catania, Meneses.