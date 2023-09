Serie D, Trapani travolgente nella prima trasferta di campionato: a Castrovillari vince 5-0

Il turno di riposo ha ringalluzzito i granata di Torrisi che dopo il successo casalingo contro il Ragusa calano un pokerissimo al Castrovillari nella prima trasferta di campionato. Castrovillari-Trapani si chiude 0-5. I padroni di casa quasi imbambolati ne prendono cinque tra le mura amiche.

Ancora una sconfitta, la terza consecutiva, per il Castrovillari, che proprio non riesce a risollevarsi in questo difficile avvio di campionato. La partita, non ha avuto storia.

Il Trapani di Torrisi si è dimostrato forte e già dopo 10 minuti è andato in vantaggio. Bollino sfrutta il contropiede in profondità lanciato da Acquadro ed insacca senza difficoltà. Teyou prova a reagire ma senza incidere e i granata poco dopo la mezzora raddoppiano. Segna Cocco direttamente su punizione. Il Castrovillari ce la mette tutta per scuotersi ma in chiusura di tempo arriva anche il tris degli ospiti, ancora con Cocco, pronto a sfruttare l’assist di Pino. Si va al riposo sullo 0-3.

Nella ripresa, i rossoneri al 5′ Romeo colpisce bene di testa su cross di Teyou ma trova la parata del portiere granata. Al 68′ il Trapani segna lo 0-4: serpentina da fuori area di Samake, che mette nell’angolo di Patitucci. Al 78′ ancora un sussulto per il Castrovillari, che cerca il gol della bandiera. E nel finale c’è anche lo 0-5 ad opera di Cangemi.

Il tabellino

Marcatori: pt 10' Bollino, Cocco 31’ e 44’; st Samake 23', Cangemi 42'

Castrovillari: Patitucci, Arrigucci, Festa, Atteo, Alfano, Aceto (Borgognone 18' st), Romeo, Cosenza, Varela (Jawara 10' st), Teyou, Scognamiglio (Crisci 21' st). A disposizione: Filippelli, Giacalone, Abbenante, Toziano, Liguori, Bonofiglio. All.; Colle

Trapani: Ujkaj, Pino, Redondi, Sabatino, Morleo, Acquadro (Cangemi 18' st), Calafiore, Bollino (Kragl 19' st), Balla (Sbrissa 28' st), Gagliardi (Sparandeo 10' st), Cocco (Samake 14' st). A disp:: Tartaro, Guerriero, De Santis, Oddo. All.: Torrisi

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta

Note: Ammoniti Varela, Redondi, Calafiore. Calci d’angolo: 5-3. Recuperi: 1’ pt