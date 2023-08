Mazara, morto l'ex presidente della squadra di calcio Di Giovanni

Calcio mazarese in lutto. È morto infatti nelle scorse ore Gerolamo Di Giovanni, ex presidente gialloblù negli anni '80 ed era stato dirigente fino a qualche anno fa della Sc Mazarese, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo sempre nella società canarina. Gerolamo Di Giovanni, 62 anni, quattro figli, era molto conosciuto e apprezzato nel panorama del calcio siciliano alla quale si era affacciato fin da giovanissimo.

Il padre è stato presidente del Mazara. Da qualche tempo lavorava a Pozzallo in una cooperativa di un centro immigrati. La sua morte ha lasciato sgomenti e senza parole tutta la città, dove Di Giovanni era molto conosciuto ed apprezzato. Cordoglio e condoglianze alla famiglia da parte dell’USD Mazara Calcio. “Una notizia –si legge in un post della società canarina- che lascia sgomenti e senza parole. Di Giovanni è stato infatti tra i protagonisti del calcio a Mazara, avendo ricoperto svariati incarichi all'interno del club canarino. La dirigenza gialloblù, lo staff tecnico e tutti i tesserati porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Di Giovanni per la propria perdita”. Anche l’ASD US Mazara 46 esprime cordoglio per la scomparsa di Gerolamo Di Giovanni.

Ancora nella pagina fb della società si legge: “L’Unione Sportiva Mazara 46, il presidente Giampiero Giacalone, tutti i dirigenti, lo staff, mister Giovanni Iacono, il capitano Gino Giardina e tutta la squadra, appresa la triste notizia della dipartita di Gerolamo Di Giovanni, amico e collaboratore da qualche anno del sodalizio giallorosso, esprimono il cordoglio e la vicinanza ai familiari”.