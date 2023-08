Addio a Salvatore Stabile, ex dirigente del Marsala calcio

È morto nella notte il 55enne Salvatore Stabile, ex dirigente del Marsala calcio, che per venticinque anni aveva anche gestito lo storico bar nella cittadina in provincia di Trapani "Enzo & Nino". Da un po' di tempo si era trasferito a Malta dove aveva aperto con successo una pasticceria, ma non perdeva mai l'occasione di tornare nella sua Marsala, dove lo conoscevano tutti.

La comunità è ora a lutto per la sua perdita. "Ha combattuto fino all'ultimo come un leone contro la malattia - dicono gli amici - lo ricorderemo sempre con immenso affetto". Tantissimi i messaggi che in queste ore vengono condivisi sui social per ricordare Stabile: "Una cosa brutta da affrontare per chi come me va avanti con l'età, è vedere andare via le persone care. Che triste domenica è iniziata! Ciao Salvatore, riposa in pace", scrive Sergio. "Non potevamo svegliarci con una notizia peggiore stamattina. Lo Juventus official fan club di Marsala piange la scomparsa di uno dei suoi soci fondatori e anche vice presidente dal 2014 al 2016. Sei stato l'amico degli amici, un lavoratore instancabile. Ma stavolta la montagna ha ceduto. Rip caro Salvatore Stabile, rimarrai sempre nei nostri cuori".