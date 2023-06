Trapani calcio, Antonini ha già speso oltre 2 milioni: «Serie B al più presto possibile»

In attesa di vedere definita la nuova stagione 2023/2024, ovvero nuova rosa, componenti del Cda, luogo del ritiro e stadio, il patron del Trapani Claudio Antonini fa la conta dei soldi fino ad oggi spesi nella società granata. Si parla di oltre 2 milioni di euro e pare che ancora non si sia concluso l'investimento.

Tra il 12 e il 25 maggio, con una serie di bonifici bancari, Antonini, ha immesso nelle casse del club più di 1.260.000 euro. Prima ha azzerato i debiti che ammontavano a oltre 679.000 euro, poi ha versato un'ulteriore somma di 600.000 euro a titolo di aumento del capitale sociale (che era stato appena azzerato per concorrere a ripianare i debiti).

A queste somme bisogna aggiungere i complessivi 750.000 euro per l’acquisto del 100% delle quote societarie (650.000 euro pagati a Marco La Rosa e 100.000 euro pagati a Michele Mazzara, i due ex proprietari del club granata). L’investimento di Valerio Antonini per il Trapani è già arrivato dunque a 2 milioni di euro circa.

L'obiettivo di Antonini è fare subito il salto di categoria e già nei giorni scorsi aveva annunciato una battaglia in Lega e in Federazione per ottenere la serie C. «Ho un solo obiettivo adesso che è quello di andare tra i professionisti - ha detto -. Gli organi ispettivi e di controllo dovranno verificare lo stato patrimoniale di società di serie B e serie C. Ci sono dei parametri con cui vengono stilate le graduatoria e noi vincendo i playoff siamo tra le prime 9 ma per storia, stadio, tradizione e parametri finanziari siamo al primo posto. Per questo noi dobbiamo andare in Serie C. Abbiamo tutte le condizioni per fare il salto di categoria e se succederà cambieremo i nostri progetti e investimenti che saranno mirati per fare campionato di vertice non più in D ma in Serie C perchè vogliamo andare in B al primo anno».