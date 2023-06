Trapani, Andrea Mussi nuovo direttore sportivo: «Obiettivo è salire di categoria»

"Lavoreremo intanto per la serie D e per portare questa società in una categoria superiore. Lavoreremo per creare una rosa importante per dare l'opportunità al mister di essere prostagonisti in questo campionato". Si presenta così alla stampa il nuovo ds del Trapani calcio Andrea Mussi. 46 anni, di Carrara, Mussi ha un passato da calciatore in serie A, avendo militato in squadre come Fiorentina ed Empoli. Alla presentazione erano presenti anche il presidente del club granata Valerio Antonini e il direttore generale Claudio Anellucci.

Mussi si è detto felice di essere a Trapani e ha raccontato che a convincerlo è stato il progetto ambizioso dell'imprenditore Valerio Antonini. "Per me è un onore essere a Trapani, in questa piazza, con questa presidenza e con questa società - ha aggiunto - . In questo momento bisogna puntare sulle proprietà e sulle ambizioni che sono tante. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lo staff tecnico e con la proprietà per allestire una squadra che possa portare prima possibile il Trapani nelle categorie che gli competono”.

Mussi ha anche sottolineato di essere stato in questa città e di conoscere l'allenatore Torrisi (presente stamane in sala stampa). "Ero già stato a Trapani a vedere qualche allenamento e qualche partita perché in passato mi ero interessato all’allenatore, mi aveva incuriosito il suo modo di interpretare il calcio. E adesso mi ritrovo a lavorare con lui. Avevo cercato di portarlo in altre piazze e adesso è arrivata la chiamata del presidente Antonini. Sono corso subito all’aeroporto, ho ringraziato anche società di categorie superiori".

"Contenti e felici per la scelta di Mussi. Siamo partiti con il piede giusto" - ha detto il Dg Claudio Anellucci. Iniziano a delinarsi anche le altre figure all'interno della Polisportiva che gestirà sia il calcio che il basket a Trapani. La Sport Invest srl, ha infatti individuato in Paolo Cericola il giornalsita che si occuperà degli aspetti della comunicazione a supporto dei professionisti locali già presenti. Cericola è un giornalista iscritto all’albo dei pubblicisti dal 1996 ed è un punto di riferimento di Radio Radio, l’emittente radiofonica di riferimento della capitale, seguendo assiduamente le vicende della Lazio. Dal prossimo 19 giugno sarà a pieno titolo nella grande famiglia granata.

Il patron Valerio Antonini invece si è soffermato sui lavori di restyling del Provinciale. Intanto lunedì 12 è previsto un incontro importante con il commissario Raimondo Cerami per la vicenda dello stadio. Si parla di una concessione trentennale alla società Sport Invest srl che effettuerà dei lavori non solo al manto ma anche alla struttura, portando la capienza tra i 18 e i 20 mila posti. I lavori riguarderanno anche gli spogliatoi, la sala stampa, le gradinate, le panchine ed altro.

