Marsala, furto di cavi al campo Strasatti. La squadra femminile giocherà i play off fuori casa

Furto al campo Strasatti di Marsala: sono stati rubati i cavi elettrici dai pozzetti in cemento del "Mariano Di Dia" e non sono più funzionanti le torri faro ed è inagibile la struttura degli spogliatoi delle squadre, degli arbitri e del punto ristoro interno alla struttura. Le società sportive che fruiscono dell'impianto non potranno farne uso fino al ripristino dell'impianto elettrico, mentre sono in corso indagini per risalire ai responsabili del furto.

Una brutta notizia per la squadra di calcio femminile Marsala che a Strasatti, domenica 14 maggio, avrebbe dovuto giocare la semifinale di ritorno dei play off del Campionato di Eccellenza regionale. L'assessore allo Sport, Ignazio Bilardello, ha subito inviato una squadra di tecnici per valutare il danno e preventivare la risoluzione del problema ma i tempi tecnici, purtroppo, non ci sono e così la squadra è costretta ad emigrare.

La società lilibetana, vista la disponibilità del Campo di Valderice, ha comunicato che la partita si giocherà presso questo impianto, evitando così di attendere fino all'ultimo di conoscere se i problemi al campo Strasatti si sarebbero risolti entro domenica. Una tegola per la società che dopo lo 0-0 della partita d'andata sperava nel sostegno del pubblico amico per provare a centrare la finale.

