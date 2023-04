Il presidente Marco La Rosa: «Il Trapani non è in vendita»

«La Società Fc Trapani 1905 non è mai stata in vendita». Il presidente del Trapani Marco La Rosa, ribadisce in una lunga lettera indirizzata alla stampa che il Trapani non è in vendita anche se il presidente ammette di avere ricevuto delle proposte: «Vi confermo che è vero che ho ricevuto più proposte di acquisto, alcune affidate alla normale riservatezza, altre, invece, affidate alla pressione mediatica esercitata da stampa e social media. Tutte le offerte sono state rimesse al mittente – spiega La Rosa - con la massima riservatezza. Ribadisco – aggiunge La Rosa – che la Società Fc Trapani 1905 non è in vendita. Penso che una qualsiasi trattativa, vada mantenuta nell’ambito della totale riservatezza. Così non è stato». Chiaro il riferimento alla proposta dell’imprenditore romano Valerio Antonini che negli ultimi giorni sta provando ad acquisire le massime società trapanesi di calcio e basket. «La passione per il Calcio mi ha avvicinato al FC Trapani 1905. L’entusiasmo e la volontà di far crescere questa Società, per riportarla a frequentare i palcoscenici che le sono più consoni, mi ha convinto a diventarne Presidente. Di errori ne sono stati commessi? Certo, pensare di fare la rincorsa sul Catania è stato un errore di valutazione. Tutto ciò ci ha portato a sbagliare, ma abbiamo corretto la rotta in tempo per essere pronti per la prossima stagione». La Rosa quindi rilancia e si sbilancia verso un futuro importante: «Questa stagione è servita per assestare la società, detto ciò, tengo a chiarire, che siamo già avanti con la programmazione della prossima stagione, per poter ambire al salto di categoria».

