Trapani in lutto: è morto Mimmo Lipari storico dirigente della squadra di calcio

Trapani in lutto per la morte di Domenico Lipari, conosciuto da tutti come Mimmo, storico dirigente, dai primi anni '90 della società di calcio della città. Competente e innamorato del Trapani Calcio, più volte ha fatto parte dei granata e i tifosi ben ricordano quando affiancò il presidente Morace.

Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, tra questi la società FC Calcio. "Il Trapani piange la scomparsa di Domenico Lipari, per tutti “Mimmo”, storico dirigente dei granata in più riprese, a cominciare dalla prima metà degli anni ’90 quando, con presidente Andrea Bulgarella, condusse da dietro la scrivania, il Trapani fino alle porte della serie B.

Il suo amore per il Trapani è stato grande, come le sue qualità umane e professionali. E’ rientrato più volte nell’organigramma societario, anche e soprattutto con il Comandante Vittorio Morace, nei primi, difficili, anni della gestione dell’armatore. Ed ha continuato a stare vicino al Trapani anche negli anni seguenti, fino a questa stagione, sempre pronto a dispensare i suoi consigli ed a mettere a disposizione della causa granata il suo grande bagaglio di esperienza e la sua professionalità".

“Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Mimmo Lipari – è il pensiero del presidente Marco La Rosa -. Ho avuto la fortuna di conoscerlo in questi mesi a Trapani ed ho apprezzato le sue doti. Ho parlato con lui fino a qualche giorno addietro e sono addolorato per la sua scomparsa. Mimmo Lipari era una persona equilibrata, saggia ed esperta. Oggi tutta la società, la tifoseria e l’intera città piange la sua scomparsa”.

Su Facebook, Maria Teresa Costa ha scritto: "Funzionario competente e integerrimo, poi dirigente brillante e lungimirante. Amico leale, generoso e disinteressato. Sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Riposa in pace, lontano dai clamori e dalle cattiverie di questo mondo. Ciao Mimmo". E ancora, Tonino Esse B: "Sono dispiaciutissimo. Ho avuto l'onore e il piacere do conoscere il dottor Lipari e ho potuto apprezzare le sue qualità di vero uomo. Condoglianze alla famiglia. Rip". "Ho avuto il piacere di conoscere Mimmo Lipari nel Febbraio 2021 a Trapani, erano giorni in cui si parlava della rinascita del calcio in città e lui era un’assoluta figura di riferimento. In quei giorni in città ho conosciuto un uomo serio, competente ed innamorato del Trapani Calcio. Caro Mimmo mi sarebbe tanto piaciuto lavorare insieme a te come ti ho detto più volte ma così non è stato. Fai buon viaggio. Sentite Condoglianze alla famiglia", ha scritto Antonio Montanaro.

© Riproduzione riservata