Kosovan pennella e il Trapani batte il Real Aversa, pari fra Licata e Lamezia

In Serie D pesantissima vittoria del Trapani, per 1-0, contro il Real Aversa, grazie ad un lampo di Kosovan, che al 33’ del primo tempo pennella una punizione sul primo palo e regala il successo ai suoi. Ora i granata sono quarti in classifica: hanno scavalcato il Licata ed agganciato il Lamezia Terme, sfruttando il pareggio per 1-1 fra le due rivali. I calabresi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio, ma già al 5’ della ripresa il Licata ha riequilibrato l’incontro con un colpo di testa di Cappello. La capolista Catania continua la sua corsa, battendo di misura il Cittanova. Pari senza gol fra Ragusa e Sancataldese. Tre a tre fuori casa per il Sant’Agata fra i rimpianti. Acireale battuto in trasferta. Colpaccio del Paternò, sempre in trasferta. Canicattì fermo per nebbia.

Il Trapani vince in superiorità numerica

Per il Trapani la gara contro il Real Aversa si mette subito bene: all’11’ infatti Strianese viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Mascari. Ma anche in dieci gli ospiti non sono mai domi e combattono su ogni palla, sia prima sia dopo il gol di Kosovan. L’Aversa anzi reclama anche per un paio di penalty non concessi, uno dei quali è apparso netto. Al 39’ il Trapani perde Romano per infortunio. Al 19’ della ripresa l’episodio più contestato: Kosovan tocca con la mano, ma l’arbitro non rileva il fallo e l’allenatore ospite Campana viene espulso per le proteste. Al 39’ l’unica occasione per i granata nella ripresa con un palo colpito da Mascari da dentro l’area.

Cappello raddrizza la partita del Licata

Il Licata contro il Lamezia parte bene e Saito e Maimone sono pericolosi nei primi minuti. Poi però viene fuori la squadra ospite che prima reclama per una regola del vantaggio non ravvisata e poi, poco prima dell’intervallo, pass ain vantaggio. Alma taglia alle spalle di Cappello e poi supera Valenti con un diagonale. A inizio ripresa il pareggio di Cappello, che stacca di testa su angolo di Rotulo. Il Licata ci crede ed al 20’ e al 28’ è Rotulo a rendersi pericoloso ma il numero dieci gialloblù non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 34’ ed al 38’ ci prova senza fortuna il Lamezia. Poi è già tempo di triplice fischio.

Risultati

SERIE D - GIRONE I - 27^ GIORNATA - 12/03

Catania - Cittanova 1-0

Licata - Lamezia Terme 1-1

Locri - Paternò 0-1

Mariglianese - Città di S. Agata 3-3

Ragusa - Sancataldese 0-0

San Luca - Acireale 1-0

S. Maria Cilento - Castrovillari 2-2

Trapani - Real Aversa 1-0

Vibonese - Canicattì rinviata per nebbia

Classifica

Catania 72 punti

Locri 52

Sant'Agata 49

Trapani, Lamezia Terme 42

Licata 41

Sancataldese 38

Vibonese, SM Cilento 35

Canicattì 34

San Luca 32

Castrovillari, Ragusa 30

Acireale 28

Real Aversa, Paternò 27

Cittanova 24

Mariglianese 18

Real Aversa un punto di penalizzazione

Canicattì e Vibonese una gara in meno

Prossimo turno

28^ GIORNATA - 19/03

Acireale - Licata

Canicattì - Catania

Castrovillari - Paternò

Cittanova - Mariglianese

Città di S. Agata - Locri

Lamezia Terme - Vibonese

Real Aversa - Ragusa

Sancataldese - San Luca

S. Maria Cilento - Trapani

