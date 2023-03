Trapani, prossima gara a porte chiuse: inflitta anche una multa di tremila euro

Tremila euro di multa al Trapani ed una gara da disputarsi a porte chiuse, quella in programma domenica 12 marzo contro il Real Aversa. È questa la decisione del giudice sportivo del Dipartimento Interregionale dopo gli episodi accaduti domenica scorsa nel corso del primo tempo di Trapani-Acireale, quando, per via delle intemperanze dei tifosi della curva nord, il gioco era stato sospeso per diversi minuti.

Dopo il gol degli ospiti, infatti, probabilmente a seguito dell’esultanza del portiere ospite Mario Giappone, lo stesso era stato oggetto di un fitto lancio di oggetti. Come si legge nella decisone la sanzione è stata applicata al Trapani «per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo, lanciato numerosi bicchieri di plastica, bottigliette di acqua semipiene, almeno 6 viti in ferro della lunghezza di circa 4 cm, 10 bulloni in ferro del diametro di circa un 1 cm che cadevano sul terreno di gioco. Uno di detti oggetti colpiva il portiere della squadra avversaria provocandogli una ferita con lieve fuoruscita di sangue. Il Direttore di gara era costretto ad interrompere il gioco per circa un minuto».

