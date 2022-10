Ennesimo pari per il Trapani, contro il Locri finisce 0 a 0

Allo stadio Macrì di Locri si è consumato l'ennesimo pareggio di un Trapani in cerca di riscatto dopo la deludenti prestazioni casalinghe con Mariglianese e Cittanova.

I granata di Mister Torrisi, oltre alla gara odierna dovranno recuperare anche quella con il Paternò per mettersi in pari almeno per quanto riguarda le partite con il resto delle squadre del campionato. Quella di oggi era il recupero della 2° di campionato rinviata causa del nubifragio che si abbattè il 26 settembre su Trapani che chiese il rinvio. I Calabresi reduci invece da due pari di fila, rimangono tuttora imbattuti. Locri – Trapani finisce a reti bianche. Un rosso a testa e Mokulu sbaglia un rigore nella ripresa.

Poche idee per i granata che non riescono a perforare come si deve la difesa calabrese e un primo tempo dove non fanno un tiro in porta. Quando poi capita l’occasione giusta, questa viene vanificata da Mokulu, che sbaglia un rigore all'8' della ripresa. L'attaccante belga, calcia debole e centrale, Iannì si distende e respinge. Al 57’ poi entrambe le squadre restano in 10: dopo uno scontro di gioco, in campo si assiste a delle scorrettezze tra Cellamare e Paviglianiti, e il signor Gallo decide per entrambi per il rosso.

I calabresi dal canto loro, sprecano nel primo tempo in ogni caso riescono ad impegnare i granata e in almeno un paio di azioni, ma il portiere Summa, sicuramente il migliore in campo tra i suoi, fa il miracolo.

Ancora una volta i granata del tecnico Torrisi hanno evidenziato i limiti di una squadra che ancora non riesce ad avere una sua identità. Oltre all'espulsione nel Trapani ci sono stati ben cinque ammoniti, segnale questo di nervosismo. Ed ora testa alla prossima partita in trasferta a Canicattì.

Locri – Trapani 0-0

Locri. (4-3-3) Iannì 6, Parrotta 6 (30’st Delfino6 ) , Aquino 6,5, Dodaro 6, Paviglianiti 5; Mbaye 6, Carella 6, Palermo 6 (42’ st Monti) , Ficara 6( 35’ st Furina s.v.) , Mazzone 5,5, Romero 5,5 a disp. Gagliardotto, Martinez, Zarich, Congiu, Pagano, Vita, all. Mancini

Trapani (4-2-3-1) Summa 7, Cellamare 5, Carboni 6, Soprano 5,5, Romano 5,5; Civilleri 5 ( 40’ st Romizi) , Ceesay 6 (43’ pt Matese 6) , Merkaj 6( 22’ st Di Domenicantonio s.v.) , Marigosu 6,6( 15’ st Gonzalez 6) , Kovosan 6,5, Mokulu 5( 18’ st Musso 5) , a disp. Cultraro, Falcone, Pipitone, Mangiameli all.Torrisi

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia, assistenti Cianmarella di Castellammare di Stabia, Amarante di Napoli

Note: Angoli 3 a 3 per Trapani, recupero 2/ 7 , Espulsi Cellammare e Paviglianiti al 11’ st, ammoniti Carboni, Ceesay, Soprano, Carboni, Matese per il Trapani, Dodaro, Aquino, per il Locri.

