Campo del Provinciale impraticabile dopo il maltempo: salta la partita Trapani-Paternò

Ancora una gara rinviata per l'Fc Trapani 1905. Dopo quella con il Locri di ieri in trasferta, ora a saltare è anche la gara interna prevista per domenica contro il Paternò allo Stadio Provinciale, match, valevole per la terza giornata del campionato.

A causare il rinvio lo stato di sofferenza del manto in erba sintetica del provinciale, danneggiato dalle abbondanti piogge di lunedì che lo hanno reso impraticabile, tanto da aver portato la dirigenza granata a chiedere il rinvio alla Lega Nazionale Dilettanti. Richiesta che è stata accettata.

Oltre al terreno di gioco, la pioggia – secondo quanto riportato dalla stessa società granata – ha causato danni anche allo spogliatoio, al magazzino e alla sede sociale, danneggiando il gruppo elettrogeno del Provinciale. La gara è stata rinviata a mercoledì 26 ottobre alle 15 mentre il recupero di quella contro il Locri, è stato fissato per il prossimo 12 ottobre.

Nella comunicazione la Lnd specifica comunque che "la calendarizzazione di tale gara non potrà subire alcuna variazione della data e che nell’ipotesi di perdurante inagibilità dello stadio Provinciale di Trapani, la società F.C. Trapani 1905 dovrà reperire altro impianto idoneo alla disputa della gara".

Intanto i granata del tecnico Torrisi dopo due giorni di allenamento saltati per impraticabilità del Provinciale ieri si sono trasferiti al “Misericordia” di Valderice, grazie alla collaborazione con la società neroverde che gestisce l’impianto.

