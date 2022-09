Esordio casalingo con un pari per il Trapani: 0 - 0 contro la Mariglianese

Delude il Trapani del tecnico Torrisi al suo esordio in casa al Provinciale: o-o il risultato finale contro la Mariglianese. Ci si aspettava una prestazione e con essa anche una vittoria, ma sono mancate sia l'una che l'altra. Solo nei minuti di recupero, nel forcing finale una doppia occasione dei granata Civilleri e Kosovan, impensierisce il portiere ospite Lesta, che però respinge in entrambi i casi.

Per il resto: conclusioni alte, poco equilibrate, gioco spezzettato, imprecisione nei passaggi e incapacità di creare superiorità numerica saltando l'uomo e creando dei passaggi smarcanti.

Gli avversari hanno avuto il merito di essersi saputi difendere con ordine, bene, evitando il pressing del Trapani, con precisi passaggi.

I Granata hanno dimostrato tanta superiorità territoriale giocando sempre nella metà campo avversaria, ma senz'alcun costrutto, senza nessuna idea di gioco e quindi non si è riusciti ad aggirare lo schieramento avversario, e finalizzare in porta.

Gli ospiti dal canto loro non si sono mai resi pericolosi, tranne con Di Dato nel primo tempo che calcia una punizione che però viene respinta dall'estremo difensore granata Summa. Poi nulla di più. Il primo match in casa del Campionato di Serie D, del Trapani contro la Mariglianese finisce zero a zero. I granata del tecnico Torrisi pur avendo avuto palla per gran parte della partita non sono riusciti a finalizzare e mandare in porta.

Trapani-Mariglianese 0-0

Trapani: Summa; Cellamare, Carboni, De Pace (Soprano 24’), Romano; Romizi (Musso 86’), Civilleri, Marigosu (Pipitone 76’); Mascari (Kosovan 61’), Mokulu, Falcone. In panchina: Cultraro, Merkaj, Matese, Cangemi, Mazzeo. All. Torrisi

Mariglianese: Lesta, Giordano, Ciaravolo (Angeletti 81’), Tosolini, Petruccelli, Monteleone, Massaro, Palumbo, Costa (Ferraro 80’), Rimoli (Fiorillo 86’), Di Dato (Esposito 56’). In panchina: Paduano, Mosca, Russo, Sorrentino, Ciaramella. All. Senigagliesi

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato; assistenti: Davide Fabrizi di Frosinone e Lorenzo D’Alessandris di Frosinone

Note: Ammoniti Ciaravolo, Palumbo, Petruccelli, Massaro, Lesta

Corner: 6-1

Recuperi: 3’ pt; 4’ st

