Il Trapani torna al Provinciale tra i tifosi, capitan Pagliarulo verso l'addio

I granata del tecnico Alfio Torrisi ieri pomeriggio si sono ritrovati al Provinciale per la prima sgambatura della stagione. Nessuna lista dei convocati però. Questa, così come fanno sapere dalla società, si potrà avere solo nel ritiro previsto a Pergusa.

In questa prima fase la società granata ha aggregato anche alcuni giocatori in prova e senza contratto e quindi potrebbe essere legato a questo la mancata diffusione ieri della distinta con i nomi dei giocatori che prenderanno parte agli allenamenti sul sintetico del Provinciale. Sarà comunque un pre ritiro aperto ai tifosi, già ieri in tribuna c'erano diversi sostenitori.

Un fatto è certo, al Provinciale ieri mancava capitan Luca Pagliarulo, che non sarà più un calciatore del Trapani. Voci di corridoio dicono che proprio Pagliarulo non rientri nel progetto tecnico-sportivo di questo nuovo Trapani targato La Rosa.

Intanto non è escluso che nelle prossime ore il Ds Chiavaro possa chiudere altri contratti. Sembra che nell'agenda del direttore sportivo granata infatti ci siano ancora una serie di giocatori da valutare.

Questa comunque al momento la rosa agli ordini del tecnico Torrisi: Musso, Canino, Pipitone e Di Maggio ed ancora Di Domenicantonio, Romano, D’Ottavi, Cellamare, Falcone, Mascari, Misseri, Santapaola, Carboni, Ceesay, Gonzalez, Kosovan, Zampa, Cangemi, De Pace, Mangiameli, Said, Angileri. Con loro aggregati anche molti giocatori in prova di cui non si conosce il nome.

Tra i tifosi granata intanto cresce l'attesa per l'inizio della nuova stagione. In tanti sognano di poter ritornare allo stadio e soprattutto rivivere i fasti di quel vecchio Trapani Calcio, targato Morace.

© Riproduzione riservata