Il Trapani ha un nuovo presidente: l’imprenditore Marco La Rosa rileva il 70% delle quote

È stato formalizzato oggi pomeriggio, nello studio del notaio Andrea Grasso di Catania, presenti gli avvocati Alessandro Lizzio e Francesco Fabiano, il nuovo assetto del Trapani calcio. Il 70 per cento delle quote sociali è passato a Marco La Rosa, di Giarre, imprenditore nel settore delle apparecchiature elettromedicali, che ha assunto la carica di presidente. Vice presidente è Michele Mazzara che ha mantenuto il restante 30 per cento. Nei prossimi giorni sarà definito l’organigramma societario.

