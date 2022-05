Il Trapani non va oltre il pari, con il Paternò finisce 2-2

Ennesima delusione per il Trapani di Ivan Moschella che non va oltre il 2-2 contro il Paternò. Un punto, che rispecchia la stagione altalenante dei granata, con la vittoria che manca ormai dal 20 aprile (9-0 contro il Troina).

Una partita non troppo dinamica, anche a causa del caldo afoso che è si abbattuto sulla città di Trapani nelle ultime ore. La partita è stata sbloccata da Cangemi per gli ospiti, poi ha risposto Vitale per i padroni di casa che, dal 30° sono rimasti in 10 per l'espulsione di Antezza.

Il gioco della squadra allenata da Moschella non è stato mai fluido. Il match sembrava essere chiuso quando Mascari ha trovato la rete dell'1-2, ma Bonfiglio e compagni sono stati salvati dal capitano Pagliarulo, che proprio allo scadere ha trovato la rete del pareggio definitivo.

La gara, è stata accesa poi nel finale dalle espulsioni di Fichera e Mascari (Paternò). Altro punto dunque, sostanzialmente inutile ai fini della classifica: il Trapani è salvo ormai da due settimane.

Non resta che chiudere bene il campionato, contro il Real Aversa, nell'ultima giornata della regular season.

Sugli altri campi, da evidenziare la vittoria del Gelbison a Troina che ha regalato alla formazione ospite la promozione in Serie C. Pareggia l'Acireale contro il Citta di Sant'Agata (1-1) e perde il Licata , in trasferta, a Castrovillari (3-1).

© Riproduzione riservata