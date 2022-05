Il Trapani pareggia in 9 contro la capolista Gelbison: conquistata la salvezza

Il Trapani pareggia in 9 uomini contro la capolista Gelbison e adesso la salvezza è matematica.

Può esultare l'allenatore dei granata Ivan Moschella, che contro i rossoblù ha ottenuto un risultato prezioso. Al Provinciale, è finita 1-1 grazie al gol di Bonfiglio al 6'. Il pareggio degli ospiti è arrivato soltanto al minuto 81' con la rete di Graziani. Per Recchia (portiere del Trapani) e compagni un po' d'amaro in bocca, visto che la vittoria è sfumata via per pochi minuti, ma nulla da recriminare in relazione all'avversario e alle due espulsioni, cui i siciliani sono dovuti andare in contro.

L'altra siciliana del Girone I, il Troina, batte il Castrovillari e avvicina i granata alla permanenza in D. Adesso, manca infatti solo un punto nelle prossime 3 giornate. Decisiva la doppietta di Lorefice in soli 3' (22' e 25'). Nelle zone alte della classifica, importantissima la vittoria dell'Acireale che di misura batte 1-0 il Lamezia Terme, consolida la 2° posizione e rosicchia un punto al Gelbison (1-1 a Trapani). Vincono anche Cavese (2-0 contro il Paternò) e Citta di San'Agata (1-0 contro il Real Aversa) confermandosi rispettivamente 3° e 4° forza del Girone I di Serie D. Il Trapani, quest'oggi in campo con il 4-3-3 e con un centrocampista adattato nel ruolo di difesa (Antezza), è riuscito ad avvicinarsi dunque, ancor di più, alla salvezza matematica.

Adesso il Castrovillari è a 32 punti, a - 8 dal club siciliano che è al 12° posto. Con 3 giornate ancora da giocare e con 9 punti a disposizione, Moschella e i suoi ragazzi potrebbero festeggiare la salvezza matematica ottenendo un altro solo punto.

© Riproduzione riservata